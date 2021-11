Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Dem Navi blind vertraut - Autofahrt endet in einer Böschung

Osnabrück (ots)

Ein 24-Jähriger befuhr am Donnerstagabend die Bokeler Heide in Richtung B 68. Er ließ sich dabei von seinem Navigationsgerät leiten. Leider verließ sich der junge Mann zu sehr auf das elektronische Gerät, sodass er zu spät bemerkte, dass die Straße auf der er unterwegs war endete. Er durchbrach mit seinem Mercedes einen Wildschutzzaun, fuhr eine kleine Böschung herunter und kam in einem Seitengraben der B68 zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Mann aus Quakenbrück bei dem Unfall nicht verletzt, es blieb lediglich beim Sachschaden. Sein Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

