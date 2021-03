Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer_ Rennradfahrer leicht verletzt

Willich: (ots)

Leicht verletzt wurde ein Rennradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch gegen 17:30 Uhr auf der Alte Poststraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr ein 55-jähriger deutscher Autofahrer aus Mönchengladbach auf der Straße Klaptorfeld aus Richtung Wekeln kommend in Richtung Niederheide. Er beabsichtigte, an der Einmündung Alte Poststraße nach rechts in Richtung Neersen abzubiegen. Ein 57-jähriger Rennradfahrer aus Willich befuhr den für seine Richtung freigegebenen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Schiefbahn. Er wollte die Einmündung Klaptorfeld überqueren. Der Autofahrer gab an, dass er an dem - mit Verkehrszeichen als kritische Einmündung markierten Bereich - sein Fahrzeug zunächst bis zum Stillstand abgebremst habe. Dann habe er sich vorsichtig über die Bremsschwellen in den Einmündungsbereich vorgetastet. Dennoch habe er den von links kommenden Radfahrer zu spät gesehen, da seine Sicht durch eine Hecke eingeschränkt gewesen sei./ah (230)

