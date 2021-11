Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Transporteraufbruch in Achmer - Werkzeuge gestohlen

Bramsche (ots)

An der Westerkappelner Straße, unweit der Grenzstraße, wurde in der Nacht zum Freitag ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Ford Transit mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. Wer Hinweise zu der Tat an frei zugänglicher Stelle geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

