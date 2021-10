Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer

Varel (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:03 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec im Einmündungsbereich der Friedrich-August-Straße/Oldenburger Straße in Varel. Zu dieser Zeit befuhr ein 67-jährige Pkw-Fahrer die Friedrich-August-Straße in Richtung Oldenburger Straße. Im Einmündungsbereich hielt der Pkw zunächst kurz an, um in der Folge nach rechts in die Oldenburger Straße einzufahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer, der verbotswidrig den Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Durch die leichte Berührung zwischen Pedelec und Pkw stürzte der 32-jährige Pedelec-Fahrer und zog sich leichte Verletzungen im Thorax-Bereich zu. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Während gegen den aus Varel stammenden Pkw-Führer ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet wurde, muss sich der Pedelec-Fahrer nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

