Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Varel vom 08.10. - 10.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

Brand eines Geräteschuppens in Zetel

Am Samstag, 09.10.2021, gegen 01:15 Uhr, wurde von Anwohnern der Brand eines Geräteschuppens in Zetel, Fasanenweg, entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahegelegenes Wohnhaus verhindern. Der Schuppen und das Inventar wurden durch das Feuer zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Schadens und die Ursache des Feuers sind derzeit nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht in Varel

Am Freitag, im Zeitraum von 14:00 und 14:16 Uhr, wird in Varel, Neue Straße, ein auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellter Pkw VW Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel. 044519230, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr/Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Varel Während einer Autofahrt in Varel, Ahrensberger Straße, geriet ein Ehepaar in Streit in dessen Verlauf die Beifahrerin (35 Jahre) dem Fahrzeugführer (39 Jahre) in das Lenkrad griff und den Zündschlüssel aus dem Zündschloss zog. Der Pkw kam letztendlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung stellte während der Sachverhaltsaufnahme fest, dass sowohl die Beifahrerin als auch der Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Bei beiden Personen wurden Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr in Varel

Am 10.10.2021, gegen 07:05 Uhr, wird der 32-jährige Führer eines Pkw in der Oldenburger Straße in Varel, von Beamten des PK Varel angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wird eine Beeinflussung durch Alkohol vor Ort festgestellt. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell