Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 08.10. - 10.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

1. Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Ereignisort: 26389 Wilhelmshaven, Marienburger Straße Kurzsachverhalt: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Diebstahl eines hinteren Kfz-Kennzeichens von einem geparkten Pkw. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

2. Einbruch in Gärtnerei

Ereignisort: 26386 Wilhelmshaven, Neuengrodener Weg Kurzsachverhalt: Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Gärtnerei. Mehrere Räumlichkeiten wurden augenscheinlich durchsucht. Eine Spurensuche erfolgte am Tatort. Bisher kein Stehlschaden bekannt.

3. Einbruch in Kindertagesstätte

Ereignisort: 26388 Wilhelmshaven, Preußenstraße Kurzsachverhalt: Am Freitagvormittag kam es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte. Hierbei wurden ebenfalls mehrere Räumlichkeiten durchsucht, eine Musikbox und ein CD-Player wurden entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Spurensuche wurde durchgeführt.

4. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Verkehrsunfallörtlichkeit: Bismarckstraße / Grenzstraße Kurzsachverhalt: Am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein Pkw-Führer, welcher die Berliner Straße in Fahrtrichtung Süden befuhr, musste im genannten Kreuzungsbereich verkehrsbedingt abbremsen und warten. Ein Pkw-Führer, welcher die Bismarckstraße stadtauswärts in westlicher Fahrtrichtung befuhr, übersah den wartenden Pkw, es kam zum Verkehrsunfall. Der Fahrer des wartenden Pkw kam schwerverletzt in das Klinikum Wilhelmshaven. Der Sachschaden beider Fahrzeuge wird auf 13.500 Euro geschätzt.

5. Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntagmorgen wurde ein 20-jähriger Pkw-Führer in der Marienburger Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw-Führer einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille aufwies. Eine Einleitung eines Strafverfahrens, die Führerscheinbeschlagnahme und eine Blutentnahme waren die Folge.

