Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer" - Polizeiausstellung im Küstenmuseum Wilhelmshaven

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Die Wanderausstellung "Freunde - Helfer - Straßenkämpfer" kommt ins Küstenmuseum Wilhelmshaven! Eine hilfsbereite, bürgernahe Polizei zu sein - auch heute gilt das Ideal der Weimarer Republik (1918-1933). Wie schnell sich ein Anspruch in der täglichen Wirklichkeit verlieren kann, zeigt die Geschichte: Blutige Straßenkämpfe zwischen politischen Gegnern zersetzen die junge Demokratie. Die Polizei wird durch die Gewalt gefordert und ist nicht selten überfordert. In der Ausstellung lernen Sie die widersprüchliche Geschichte der Polizei in der Weimarer Republik kennen; originale Exponate aus der Sammlung des Polizeimuseums Niedersachsen laden zu einer besonderen Zeitreise ein. Doch das ist nicht alles: 1921 - also vor genau 100 Jahren - entstand die "Schutzpolizei Wilhelmshaven". Anlässlich dieses Jubiläums ergänzt der Förderverein für Polizeigeschichte Wilhelmshaven e.V. die Ausstellung um spannende Objekte und Anekdoten aus der lokalen Polizeigeschichte. Die Ausstellung wird ab Samstag, den 09. Oktober 2021, bis Sonntag, den 23. Januar 2022, im Küstenmuseum Wilhelmshaven zu sehen sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell