Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Gebäude einer Gartenanlage in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagabend, um 21:54 Uhr, bemerkte ein 45-jähriger Wilhelmshavener eine Alarmauslösung an einer Gartenanlage im Neuengrodener Weg. Bislang unbekannte Täter hatten sich durch Aufhebeln von Fenstern gewaltsam Zutritt zu mehreren Gebäuden auf benachbarten Gartenanlagen verschafft. Diebesgut erlangten die Täter nicht, verursachten jedoch Sachschäden an den Gebäuden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

