POL-WHV: Brand eines Geräteschuppens in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 05:30 Uhr, bemerkte eine aufmerksame Zeugin einen brennenden Geräteschuppen in der Hauptstraße in Grabstede. Das Feuer zerstörte den etwa 40 m² großen Schuppen sowie darin befindliche Gartengeräte fast vollständig. Die Freiwillige Feuerwehr Grabstede konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

