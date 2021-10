Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Drogeneinfluss in Wilhelmshaven - Polizei leitet Verfahren gegen fünf Wilhelmshavener ein

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Mittwoch stellten Polizeibeamte aus Wilhelmshaven gleich bei fünf verschiedenen Pkw-Fahrern Anzeichen von Drogenbeeinflussung fest. Um 00:45 Uhr kontrollierte die Polizei einen 20-jährigen Wilhelmshavener im Banter Weg, bei dem ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf THC reagierte. Bei der Kontrolle eines 29-Jährigen aus Wilhelmshaven, der mit seinem Pkw gegen 00:50 Uhr die Posener Straße befuhr, reagierte ein Vortest positiv auf THC und Amphetamie. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten im Pkw des 29-Jährigen zudem entsprechende Betäubungsmittel auf. Um 01:00 Uhr stellte die Polizei Anzeichen einer Drogenbeeinflussung bei einem 38-jährigen Wilhelmshavener fest, der die Preußenstraße befuhr. Er verweigerte den Drogenvortest. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. In der Ebertstraße kontrollierte die Polizei gegen 02:00 Uhr einen 25-Jährigen aus Wilhelmshaven. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,32 Promille. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Am Mittwochnachmittag, um 17:50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 52-jährigen Wilhelmshavener, der mit seinem Pkw die Marktstraße befuhr. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Der 52-jährige führte zudem entsprechende Betäubungsmittel und ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Die Polizei stellte das Messer und die Betäubungsmittel sicher, ordnete jeweils Blutentnahmen an, untersagte die Weiterfahrten und leitete entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell