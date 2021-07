Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Müllentsorgung

Obernkirchen (ots)

(ma)

Nicht besonders viel Mühe machten sich Umweltsünder in Obernkirchen, um ihre vermutliche Identität zu verbergen, die an den Glascontainern in der Straße "Hinter dem Graben" mehrere Müllsäcke widerrechtlich entsorgten.

In den abgelegten Säcken befanden sich u.a. mehrere amtliche Unterlagen vom Finanzamt und andere Behördenschreiben,die an die wahrscheinlichen Verursacher adressiert waren.

Die Polizeistation Obernkirchen hat die Ermittlungen wegen eines Umweltverstoßes aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell