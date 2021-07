Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wieder ein dreister "Handwerker" auf Tour

Rinteln - OT Krankenhagen (ots)

(swe). Und wieder hat es einen älteren Menschen erwischt, der Opfer eines dreisten "Handwerkers" wurde. Der 87-jährige Mann aus Krankenhagen ließ sich am Montag auf ein Haustürgeschäft ein und seinen Hof mittels eines Hochdruckreinigers reinigen. Nach etwa zwei Stunden Arbeit verlangte der "Handwerker" von dem Geschädigten 1.000 Euro Lohn und die erhielt er auch. Weiterhin fragte der Mann nach der EC-Karte des Seniors und auch die händigte der 87-jährige dem Mann aus. Abhebungen mit der Karte waren allerdings nicht zwischen den beiden vereinbart, dennoch wurden bereits um 14 Uhr weitere 1.000 Euro vom Konto abgehoben, wenig später wurde bei einem Elektronikmarkt in Rinteln 1.898 Euro für einen Einkauf mit der Karte bezahlt und kurz danach beim Real-Kauf in Hameln 899 Euro damit bezahlt. Als dann noch eine männliche Person bei der Sparkasse anrief, um das Limit für Geldabhebungen an Geldautomaten zu erhöhen, schöpfte eine aufmerksame Mitarbeiterin der Sparkasse Verdacht und kontaktierte den "echten" Karteninhaber. Daraufhin wurde die Karte des Mannes gesperrt. Wer Hinweise auf den falschen "Handwerker" geben kann, der am Montag zwischen 10 und 12 Uhr in Krankenhagen Reinigungsarbeiten anbot, meldet sich bitte bei der Rintelner Polizei unter 05751/95450.

