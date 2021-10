Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Sattelzugmaschine in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend, gegen 19:50 Uhr, eine Sattelzugmaschine auf einem Firmengelände im Banter Weg in Brand. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste der Verkehr angrenzender Straßen zeitweise umgeleitet werden. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

