Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Jever vom 08.10. - 10.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

In dem Zeitraum vom 07.10.2021, 18:00 Uhr, bis 09.10.2021, 18:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei nicht zugelassene Motorroller. Die Fahrzeuge befanden sich zum Tatzeitraum auf einer Stellfläche auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße, in Sande. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000,00 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

