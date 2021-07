Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Radfahrer von Pkw übersehen und schwer verletzt

Wallenhorst (ots)

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall am Ortsrand von Lechtingen. Zur Unfallzeit befuhr eine 50-jährige Frau aus Haltern am See mit ihrem Nissan Juke den Boerskamp in Richtung Lechtingen. Nach der Autobahnüberquerung beabsichtigte die Frau nach rechts in die Moorbachstraße abzubiegen. Sie gewährte einem Fahrradfahrer die Vorfahrt, der geradeaus fuhr. Dann allerdings übersah die Frau beim Rechtsabbiegen einen 21-jährigen Wallenhorster, der ebenfalls weiter geradeaus fahren wollte. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu, er wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und dem Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von etwa eintausend Euro.

