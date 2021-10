Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Lingen (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Straße Im Brooke in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Lingenerin bog gegen 17.15 Uhr mit ihrem VW von der B70 nach links auf die Straße Im Brooke in Richtung Waldstraße ab. Dabei übersah sie den 37-Jährigen Fahrer eines Audis. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden dabei leicht verletzt. Die 18-jährige Beifahrerin im VW sowie die vierjährige Mitfahrerin im Audi blieben unverletzt.

