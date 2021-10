Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Verkehrsunfall mit alleinbeteiligten E-Bike Fahrer

Salzbergen (ots)

Am Sonntagmittag kam es in Salzbergen im Ortsteil Samern zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten E-Bike Fahrer. Ein 45-jähriger Lingener war mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Salzbergener Straße unterwegs. Vermutlich kam er aufgrund der regennassen Fahrbahn zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell