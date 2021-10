Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf dem Vennweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Eine Streifenbesatzung wurde gegen 1.15 Uhr auf dem Gildehauser Weg auf den jungen Mann aufmerksam, da dieser in seinem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Beamten den Mann anhalten wollten, entzog er sich mit hoher Geschwindigkeit der Polizeikontrolle. Am Vennweg verlor der 18-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und prallte gegen eine Trafo-Station. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und sicherte den Bereich um die Trafo-Station ab. Durch die Beschädigung an der Station, kann es derzeit noch zu Stromausfällen kommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Höhe des Sachschadens auf etwa 160.000 Euro geschätzt.

