Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Schwelbrand hinter Dunstabzugshaube

Meppen (ots)

Am Samstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Schwefinger Straße in Meppen alarmiert. Vermutlich aufgrund eines Defektes kam es gegen 7 Uhr zu einem Schwelbrand hinter einer Dunstabzugshaube in der Küche eines Einfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr aus Meppen war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell