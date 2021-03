Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Zaunelementen

Erkelenz-Gerderath (ots)

An der Lauerstraße hatte ein unbekannter männlicher Täter bereits mehrere Zaunelemente zurechtgestellt, um sie zu stehlen. Der Besitzer hörte am Samstag, 27. Februar, gegen 21.35 Uhr verdächtige Geräusche. Als er nachschaute sah er den männlichen Täter, der ein Zaunelement trug, es bei seinem Anblick fallen ließ und zu Fuß flüchtete. Der Täter war zirka 180 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hatte kurz geschorene Haare. Er flüchtete von der Lauerstraße in eine gegenüber von Haus liegende Gasse. Wer hat den Mann flüchten sehen und/oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, entgegen.

