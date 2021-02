Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 58 vom 28.02.2021

Delikte/Straftaten:

Wassenberg-Myhl - Versuchter Einbruch

Am Samstag, 27.02.2021, gegen 14:20 Uhr, bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Wildenrather Straße, dass ein Fenster im Erdgeschoss seines Hauses beschädigt wurde. Unbekannte Täter hatten mittels Werkzeug an dem Fenster gehebelt, konnten jedoch nicht ins Innere des Hauses eindringen.

Heinsberg - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Freitag, 26.02.2021, 18:00 Uhr bis Samstag, 27.02.2021, 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Garage einer Werkstatt ein. Aus der Garage wurde eine Windschutzscheibe entwendet. Außerdem gruben sie ein neben der Garage im Erdboden vergrabenes Stromkabel aus, schnitten ein ca. 5m langes Stück heraus und entwendeten es.

Übach-Palenberg - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Täter rissen in der Nacht von Samstag, 27.02.2021, 20:00 Uhr bis Sonntag, 28.02.2021, 00:00 Uhr, zunächst den Türgriff an der Fahrertür eines geparkten Pkw ab. Anschließend drangen sie auf unbekannte Weise über die Beifahrerseite in den Pkw ein. Hier wurde eine schwarze Herrenjacke entwendet.

