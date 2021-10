Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Mann bei Unfall verletzt

Salzbergen (ots)

Am Samstag kam es auf der A30 bei Salzbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war gegen 20.30 Uhr in seinem Mercedes auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Niederlande unterwegs. Als ein Lkw vom Standstreifen auf den Hauptfahrstreifen wechselte, musste der Mercedes-Fahrer ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanke. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer des Lkw, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer 0591/87715 in Verbindung zu setzen.

