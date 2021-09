Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Nach sexueller Belästigung Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde eine 24-Jährige im Stadtteil Neckarstadt-Ost von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Die junge Frau hielt sich gegen 21.30 Uhr in Tauberstraße auf, als sich der Unbekannte von hinten näherte und ihr an das Gesäß griff. Die 24-Jährige schrie daraufhin sofort um Hilfe, wobei der Täter die Flucht ergriff. Ein Zeuge, der die Hilferufe hörte, alarmierte sofort das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Trotz sofortiger Fahndung nach dem Flüchtigen entkam dieser. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, Ende 30, ca. 1,80 m groß, bekleidet mit einer dunkelblauen Kapuzenweste.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler zu wenden.

