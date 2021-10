Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Getränkeanhänger aufgebrochen

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in der Seeuferstraße zwei Getränkeanhänger auf und entwendeten diverse alkoholische Getränke. Weiterhin wurde in einem naheliegenden Zelt ein verschlossenes BMX-Rad entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

