Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Verkehrsunfall auf Schüttorfer Straße (Korrektur Unfallhergang)

Salzbergen (ots)

Am 28. September kam es auf der Schüttorfer Straße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Schüttorfer Straße in Richtung Salzbergen unterwegs. Als ein vor ihm fahrender 36-Jähriger mit seinem Audi verkehrsbedingt abbremste, bemerkte der Mercedes-Fahrer dies zu spät. Er fuhr auf den Audi auf. Der 23-jährige Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Audi-Fahrer verletzte sich leicht. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in angrenzende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15000 Euro.

