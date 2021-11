Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Sachbeschädigungen durch Steinwürfe

Bohmte (ots)

In der Nacht zum Samstag ereigneten sich an der Bremer Straße mehrere Sachbeschädigungen durch Würfe mit Gleisschotter, alle Tatorte befinden sich in unmittelbarer Nähe der Bahnanlage. Auf dem eingezäunten Gelände einer Verkehrsgesellschaft wurden Scheiben eines Linienbusses durch Steinwürfe beschädigt. Im Bereich des Bahnhofs wurden ein abgestellter Zweiwegebagger und eine Bushaltestelle durch Steinwürfe entglast. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich zusammen auf mehrere tausend Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte unter 05471/9710.

