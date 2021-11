Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Heiße Asche löste Brand aus

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:46 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer in den Stadtteil Dodesheide alarmiert. Im Eschenweg hatte ein Behälter für Kompostabfälle Feuer gefangen, dieses sprang auf eine Regentonne, eine Mülltonne und letztlich auf eine Hecke über. Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen ab, es wurden keine Personen verletzt und Sachschaden an Wohngebäuden entstand nicht. Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass auf dem Kompost entsorgte Asche das Feuer entfacht haben könnte.

