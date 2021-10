Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Streifenbeamte haben richtigen Riecher und stellen Graffiti-Sprayer

Korschenbroich (ots)

In der Nacht zu Montag (18.10.), gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Streifenbeamte drei sich auffällig verhaltende Jugendliche im Bereich des Korschenbroicher Bahnhofs. Während der Kontrolle entzog sich ein 17 Jähriger und lief fußläufig davon.

Nach direkter Fahndung, konnte er in der Nähe seiner Anschrift angetroffen werden. An den Händen und Schuhen des Flüchtigen konnten frische Farbspritzer festgestellt werden. Es wurde schnell klar, warum sich der Jugendliche bei der vorangegangenen Überprüfung aus dem Staub machen wollte. Er gestand einen sogenannten "Graffititag", den er in der Unterführung am Korschenbroicher Bahnhof gesprayt habe. Entsprechende Notizen des Cartoons fanden die Beamten in dem Rucksack des 17-jährigen Beschuldigten.

Die Polizei sicherte die verwendeten Spraydosen und Handschuhe am Tatort und übergab den Minderjährigen an seine Eltern.

Das Kommissariat 23 in Kaarst hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

