Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Brand einer Kfz-Werkstatt

Bad Segeberg (ots)

Mittwochabend (06.10.2021) ist es in der Kieler Straße in Kaltenkirchen zum Brand in einer Kfz-Werkstatt gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 20:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach Arbeiten am Motor eines Pkw aus.

Löschversuche eines Mitarbeiters scheiterten.

Das Feuer griff auf die Gewerbehalle über, die dadurch vollständig zerstört wurde. Vier in der Halle befindliche Pkw wurden ebenfalls stark beschädigt.

Es wurde niemand verletzt.

Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Kaltenkirchen, Kisdorf, Oersdorf, Henstedt-Ulzburg und Alveslohe waren im Einsatz und löschten den Brand.

Der Kriminaldauerdienst beschlagnahmte den Brandort.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe aufgenommen.

Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell