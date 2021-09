Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Großbrand in Frischemarkt - Erstmeldung

Ratingen (ots)

Homberg - Steinhauser Straße

Die Feuerwehr Ratingen wurde am 04.09.2021 um 2:42h alarmiert zu Feuerschein aus einer Bäckerei an der Steinhauser Straße in Ratingen-Homberg. Bereits auf der Anfahrt war Feuerwehrschein über Homberg sichtbar, bei Eintreffen der ersten Kräfte Brande der Supermarkt "Homberger Frischemarkt" bereits in voller Ausdehnung. Die Alarmstufe wurde erhöht, in Summe wurden 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen tätig. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen in Gewalt, es finden Nachlöscharbeiten statt.

Es wird nachgerichtete.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell