Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Einsatzübersicht des heutigen Tages

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Stadtgebiet Ratingen, 03.09.2021, 07:00-19:30 Uhr

Gleich zwei Einsätze mit dem Sichwort "Öl" beschäftigten die Feuerwehr Ratingen im Laufe des Tages. Am Vormittag wurde eine Ölverunreinigung auf zwei kleinen, zusammenhängenden Teichen in Ratingen Mitte festgestellt. In Abstimmung mit dem Umweltamt des Kreises Mettmann wurden im Verlauf des, in die Teiche einmündenden Baches zwei Ölsperren gesetzt.

Gegen Mittag verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich "Am Rosenbaum" in Homberg eine größere Menge Öl. Durch den fließenden Verkehr wurde die Flüssigkeit sehr schnell auf der gesamten Fahrbahn und in den angrenzenden Straßen verteilt. Aufgrund der Größe der betroffenen Fläche und des (temperaturbedingt) schnellen Eindringens in die oberen Asphaltschichten, musste eine Spezialfirma mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt werden. Die betroffenen Straßenabschnitte waren für ca. vier Stunden gesperrt.

Parallel zu den zuvor beschriebenen Einsätzen mussten andere Einheiten der Feuerwehr Ratingen bei der Bekämpfung eines Kleinbrandes und einem Verkehrsunfall in Lintorf tätig werden.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Lintorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell