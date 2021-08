Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0639 --Polizei Bremen bereitet sich aufs Wochenende vor--

Bremen (ots)

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 27. bis 29.08.21

Nach den Flaschenwürfen und Angriffen auf Einsatzkräfte am vergangenen Wochenende (siehe auch Pressemitteilung Nr. 0627) wird die Polizei Bremen Freitagnacht und Samstagnacht mit verstärkten Kräften im Einsatz sein. Neben dem Einsatzgeschehen rund ums Viertel, den Werdersee und den Osterdeich werden die Polizistinnen und Polizisten auch mehrere Veranstaltungen wie den Christoper Street Day (CSD) und das Heimspiel des SV Werder Bremen am Wochenende begleiten.

Einsatzkräfte waren in der letzten Samstagnacht über den Notruf zu einer Körperverletzung gerufen worden, um zu helfen. Dabei wurden sie von zunächst 100 Personen umringt und fortlaufend mit zahlreichen Flaschen beworfen. Bei den Störern handelte sich in der Spitze um ca. 250 meist alkoholisierte, erlebnisorientierte Jugendliche und junge Erwachsene (sowohl Frauen und Männer). Bei den Angriffen wurden zwei Polizisten leicht verletzt, ein Polizeifahrzeug beschädigt. Mit Verstärkung, auch durch Kräfte der Bundespolizei, konnte die Situation beruhigt und der Bereich geräumt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs aufgenommen.

Die Polizei wird aufgrund der Bewertung dieser Ereignisse mit verstärkten Kräften in den Nächten präsent sein und hierbei vor allem auf Kommunikation und Deeskalation setzen. Im Fokus stehen insbesondere wieder die Hot Spots am Osterdeich und im Viertel. Der Osterdeich wird ausgeleuchtet und Kommunikations-Teams werden vor Ort sein. Werden der Polizei Straftaten oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit bekannt, muss und wird sie konsequent einschreiten. Wir appellieren: Solidarisieren Sie sich nicht mit den Krawallmachern. Halten Sie Abstand und isolieren Störer.

Neben diesen Einsatzlagen beschäftigen die Polizei noch weitere Veranstaltungen am kommenden Wochenende. Freitagnachmittag startet um 15 Uhr eine CSD-Eröffnungsdemo am Bahnhofsplatz mit 250 angemeldeten Teilnehmern, bevor es am Samstag von 12 bis 15 Uhr einen Hauptaufzug durch die Stadt geben wird. Er werden 500 Teilnehmer erwartet. Die Polizei wird auch hier im Einsatz sein. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Die Polizei Bremen informiert am Donnerstag ausführlich über die Fußballbundesligabegegnung des SV Werder Bremen und des FC Hansa Rostock und am Sonntag auch auf ihrem Twitter Kanal (@BremenPolizei) und unter www.Polizei.Bremen.de.

