Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Lkw blockiert Landstraße

Über eine Stunde war eine Landstraße blockiert, weil das Wendemanöver eines Sattelzugs misslang.

Ulm (ots)

Verfahren hatte sich am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr der 48 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs. Kurzerhand wollte er deshalb auf der Landstraße zwischen Temmenhausen und Scharenstetten wenden. Dabei geriet er aber mit den Vorderrädern in den unbefestigten Grünstreifen und fuhr sich fest. Der Auflieger stand quer zur Fahrbahn und blockierte die ganze Straße. Erst ein Abschleppunternehmen konnte die Zugmaschine nach über einer Stunde wieder auf die Straße ziehen. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt, so dass der Fahrer seine Fahrt fortsetzen konnte. Während der Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr über eine Wiese an dem Sattelzug vorbei.

