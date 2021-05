Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelec-Fahrer prallt gegen Pkw

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein Pedelec-Fahrer zu, als er am Mittwochvormittag mit einem Pkw kollidierte.

Gegen 11:40 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Zweirad auf der Breslauer Straße und erkannte den vor ihm verkehrsbedingt anhaltende Hyundai zu spät. In der Folge fuhr der 38-Jährige nahezu ungebremst auf den Pkw auf und stürzte in der Folge zu Boden. Hierdurch zog sich der Mann, der keinen Schutzhelm trug, schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell