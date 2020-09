POL-HAM: Polizei schnappt mutmaßlichen Kupferrohr-Seriendieb

Polizeipräsidium Hamm

Polizei schnappt mutmaßlichen Kupferrohr-Seriendieb

Hamm-Rhynern

Den richtigen Riecher hatten Zivilbeamte am Montag, 7. September, in der Straße Am Finnbusch.

Gegen 0.30 Uhr kontrollierten sie den Fahrer eines VW Golf Kombi. Bei einem Blick in den Kofferraum stellten sie etwa sechs Meter zusammengeknickte Fallrohre aus Kupfer fest, zu deren Herkunft der 34-Jährige VW-Fahrer keine Angaben machte.

Damit nicht genug: die Kennzeichen des Golfs lagen als gestohlen ein und im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Verdächtige ebenfalls nicht.

Der wegen verschiedener Delikte polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Ermittelt wird nun gegen ihn wegen mindestens 13 Fallrohrdiebstählen aus den vergangenen Wochen. Der Golf Kombi wurde ebenso wie ein Hieb- und Stoßmesser sichergestellt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige dringend tatverdächtig ist, am Donnerstag, 3. September, einen 55-Jährigen bei einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle an der Werler Straße mit einem Messer verletzt zu haben (siehe Pressemitteilung vom 4.9., 1.49 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4697295).(hei)

