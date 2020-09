Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sechsjährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein sechsjähriges Mädchen wurde als Fußgängerin auf der Ahlener Straße am Sonntag, 6. September, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Ein 49-jähriger BMW-Fahrer war gegen 11.55 Uhr auf der Ahlener Straße stadtauswärts unterwegs, als das Mädchen auf die Straße trat. Der Autofahrer versuchte zu bremsen und wich nach links aus, konnte aber eine Berührung mit dem Kind nicht mehr verhindern. Die Sechsjährige wurde von dem Pkw erfasst, verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Dort verblieb das Kind stationär. Die anwesende Großmutter des Kindes, welche nicht an dem Unfall beteiligt war, erlitt einen Schock und wurde medizinisch erstversorgt. An dem BMW entstand geringer Sachschaden.(rs)

