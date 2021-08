Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Brand im Klosterhof

Hoher Schaden entstand am Freitag bei einem Brand in einem Söflinger Haus.

Ulm (ots)

Zeugen hatten kurz vor 11 Uhr entdeckt, dass Rauch aus einem Fenster im Klosterhof dringt. Sie verständigten sofort die Feuerwehr. Die Wehr hatte die Flammen schnell gelöscht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aus. Die könnte in einem Herd in der Küche des Hauses liegen. Die weiteren Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Ein Katze aber musste anschließend zum Tierarzt gebracht werden.

