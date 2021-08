Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Ebike entwendet

Aus einer Garage klaute ein Unbekannter von Mittwoch auf Donnerstag das Fahrrad in Dettingen.

Ulm (ots)

Das eBike der Marke Cube stand in einer Garage in Dettingen. Das Garagentor hatte der Besitzer wohl offen gelassen. Vermutlich in den Nachtstunden begab sich der Dieb in die Garage und nahm das unverschlossene Rad mit.

Die Polizei empfiehlt, das Rad immer mit einem geeigneten Schloss abzuschließen, auch zu Hause. Einfache Schlösser sind in der Regel schnell geknackt. Benutzen Sie massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Auch schwere Schlösser bieten keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie machen den Dieben oftmals das Leben schwer, sodass sie aufgeben. Ein Fahrradpass hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig zu machen. Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl und Infos zum Fahrradpass finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

++++++++ 1599688

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell