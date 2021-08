Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Auto überschlägt sich

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Donnerstag bei Untersulmetingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Opel von Risstissen in Richtung Untersulmetingen. In einer scharfen Linkskurve fuhr er zu schnell und geriet nach rechts ins Bankett. Er verlor die Kontrolle über sein Auto. Das kam nach links von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Der 44-Jährige wurde in dem total beschädigten Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Auto. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

Tipp der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1601200

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell