Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Frau stirbt an Unfallfolgen

Ihren Verletzungen erlag eine Frau nach einem Unfall letzte Woche in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich vergangene Woche am Freitag in der Heininger Straße. Gegen 11 Uhr fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Mercedes von einem Parkplatz nach rechts in die Heininger Straße ein. Der Mercedes beschleunigte stark und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto. Auf Höhe Dieselstraße prallte der Mercedes gegen einen Ampelmasten. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer, seine 90-jährige Beifahrerin und eine 45-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 28.000 Euro. Wie jetzt bekannt wurde, verstarb die 90-jährige Beifahrerin an den Folgen des Unfalls am Mittwoch in einem Krankenhaus.

+++++++ 1560539

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell