POL-UL: (GP) Eislingen - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Mutmaßliche Räuber ermittelt /

Zwei 18-Jährige sollen im Februar in Eislingen ein Tankstelle überfallen haben.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen und durch die Auswertung der Spuren, die Spezialisten am Tatort fanden, kamen die Ermittlungsbehörden den Beiden auf die Spur. Bilder einer Kamera, auf denen die Täter zu sehen waren, erhärteten den Verdacht. Deshalb durchsuchte die Polizei vergangene Woche die Wohnungen der beiden Männer. Dort stellten die Ermittler mutmaßliche Beweismittel sicher, die jetzt noch ausgewertet werden müssen. Der Deutsche und der Kosovare sehen jetzt Strafanzeigen wegen des schweren Raubes entgegen. Der Kosovare sitzt bereits wegen einer anderen Straftat in Haft. Der Deutsche sieht dem Verfahren auf freiem Fuß entgegen.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4834203), betraten am 6. Febrauer, gegen 19.45 Uhr, zwei Maskierte das Gelände der Tankstelle in Eislingen. Ein Angestellter stand gerade vor der Tür. Die zwei Unbekannten bedrohten ihn mit einem Messer und drängten ihn ins Innere. Dort forderten sie die Herausgabe des Geldes. Der Angestellte öffnete die Kasse und die Räuber entnahmen das Bargeld. Damit flüchteten die Räuber. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen nach den Tätern. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung.

