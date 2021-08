Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Schwertransport gestreift

Am Donnerstag kam es bei Warthausen zu einem Unfall.

Gegen 4.30 Uhr fuhr eine 60-Jährige in der Ulmer Straße in Richtung Herrlishöfen. Ein Schwertransport kam entgegen. Vor der Fahrerin des BMW hielten wohl zwei andere Autos um den Schwertransport passieren lassen. Die 60-Jährige soll an den wartenden Autos vorbeigefahren sein und dann den Schwertransport gestreift haben. Die Fahrerin des BMW gab wiederum zu Protokoll, dass sie stand und der Schwertransport sie streifte. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, sucht die Polizei Zeugen, die Unfall beobachtet haben und Hinweise dazu geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.

