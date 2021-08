Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Kontrolle über Laster verloren

Schwere Verletzungen erlitt ein 68-Jähriger am Mittwoch bei Aßmannshardt.

Ulm (ots)

Kurz vor 12 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit einem Laster auf dem Betriebsgelände bei Aßmannshardt. In einem Gefälle fing sein Lkw auf der verschmutzten Fahrbahn an zu rutschen. Der Lkw rutschte weiter in Richtung eines Baggersees. Dort war gerade ein 68-jähriger Fußgänger unterwegs. Den erfasste der Laster und schleuderte ihn in den Baggersee. Ein vor Ort befindlicher Zeuge konnten den schwer verletzten 68-Jährigen aus dem Baggersee bergen. Der 68-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

++++++++ 1592684

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell