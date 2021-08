Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Reifen weggeworfen

Altreifen entsorgten Unbekannte am Wochenende in Wiblingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die etwa 100 Altreifen im Gebüsch hinter einem Parkplatz in der Johannes-Palm-Straße. Unbekannte fuhren in den Nachtstunden auf den Parkplatz und warfen die Reifen in das hinter dem Parkplatz befindliche Buschwerk. Der Polizeiposten Wiblingen (Telefon 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die die Verursacher beobachtet haben. Der große Parkplatz befindet sich direkt an der Johannes-Palm-Straße an der Einfahrt von der Donautalstraße her kommend.

+++++++ 1592687

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell