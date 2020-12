Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Roßbach(Wied)Roßbach(Wied) (ots)

Am Samstag, 19.12.2020, kam es gegen 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Wirtschaftsweg bei Roßbach. Ein 46-jährige Fahrradfahrer befuhr einen Wirtschaftsweg von der Neschener Mühle kommend in Richtung Roßbach. In einer Kurve kam ihm ein 66-jährige Traktorfahrer entgegen. Der Fahrradfahrer konnte auf nasser Fahrbahn nicht mehr bremsen und geriet ins Schleudern, der entgegenkommende Traktorfahrer konnte nach rechts auf einen Grünstreifen ausweichen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand Sachschaden

