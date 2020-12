Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in der Kurtrier Straße

NeuwiedNeuwied (ots)

Am 19.12.2020 kam es in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kurtrier Straße in Neuwied. Ein ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellter Transporter wurde hierbei an der Fahrertür großflächig beschädigt. Auf Grund der Spurenlage ist anzunehmen, dass das Fahrzeug im Rahmen eines Aus- bzw.- Einparkvorgangs durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde, welcher sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen mögen sich bitte an die Polizeiinspektion Neuwied unter der Rufnummer 02631/8780 wenden.

