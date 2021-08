Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bierkisten verloren

Für Behinderungen sorgte die verlorene Ladung am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der 42-Jährige fuhr gegen 15.15 Uhr in der Carl-Schwenk-Straße in Richtung Herbrechtingen. Der Laster hatte volle Bierkisten geladen. Di waren nicht richtig gesichert. Im Kreisverkehr durchschlugen die Kisten die Lkw Plane und etwa 150 Kisten flogen auf die Straße. Die Straßenmeisterei rückte an und säuberte die B19. Die musste bis etwa 17.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

