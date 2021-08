Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Renitenter E-Scooter Fahrer

Ein Betrunkener widersetzte sich am Donnerstag der Ulmer Polizei.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den 22-Jährigen gegen 2.15 Uhr in der Blaubeurer Straße mit einem E-Scooter fahren. Die Polizisten wollten den Mann kontrollieren. Der wendete daraufhin sofort und warf den E-Scooter auf die Fahrbahn. Seine Flucht setzte er zu Fuß fort. Die Polizisten verfolgten den Mann und konnten ihn einholen. Der roch nach Alkohol. Einen Alkomattest verweigerte der 22-Jährige. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe zur Ermittlung der Fahrtauglichkeit an. Das widerstrebte dem 22-Jährigen und er weigerte sich, die Polizisten zu begleiten. Die Beamten legten ihm Handschließen an und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo ein Arzt das Blut nahm. Durch den auf die Straße geworfenen E-Scooter musste ein nachfolgendes Taxi stark bremsen. Dessen Fahrer räumte dann den E-Scooter zur Seite und fuhr weiter. Den sucht nun das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) als Zeugen.

++++++++ 1595944

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell