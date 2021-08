Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Blumen geklaut

Einen Automaten brach ein 18-Jähriger am Donnerstag in Blaubeuren auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 5 Uhr begab sich eine Zeugin zur Arbeit. Wenige Meter vor ihrer Arbeitsstelle kam ihr ein junger Mann in der Karlstraße mit einem Blumenstrauß entgegen. An dem wenige Meter weiter befindlichen Blumengeschäft, stellte die Frau fest, dass ein dort befindlicher Blumenautomat aufgebrochen war. Mehrere Scheiben waren mit einem Stein eingeworfen. Die Frau informierte die Polizei. Die konnte den 18-Jährigen kurze Zeit später in der Weilerstraße vorläufig festnehmen. Den Blumenstrauß hatte der junge Mann noch bei sich. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

