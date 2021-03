Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Verkaufswagen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 16.03.21 wurde in einen Verkaufswagen gegenüber des Haupteingangs am Globus-Markt in der Jakob-Caspers-Straße in Koblenz eingebrochen.

Nachdem der Täter die Eingangstür aufgehebelt hatte, kam es zum Diebstahl von zwei Videokameras und eines geringen dreistelligen Wechselgeldbetrags. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich die Tat gegen Mitternacht ereignet haben.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell